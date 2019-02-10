شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) الارتفاع في آخر جلساته ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة 240.96 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.67% بما يعادل 4.00 نقطة ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 240.96 ، ليستهدف مستوى المقاومة 253.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 238.00 ومستوى المقاومة 253.90 .