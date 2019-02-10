الإنماء يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي - 10-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، والبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.08 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.74 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.52 ومستوى المقاومة 24.74 .

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