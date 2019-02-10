شكرا لقرائتكم خبر عن الأنابيب سعودية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأنابيب السعودية (1320) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.55% بما يعادل 1.13 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.91 ، طيلة ثبات الدعم 23.82 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.82 ومستوى المقاومة 27.91 .