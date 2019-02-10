شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى المؤشر مقاومة قوية عند مستوى 5150 نقطة طيلة الأسبوع الماضي، حيث دفع هذا المستوى المؤشر لاسفل لينهي تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 5112 نقطة، وليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلستي الأربعاء والخميس، ومكون نموذج "Bearish Engulfing " وهو من لشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5050نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5160 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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