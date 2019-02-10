شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا، حيث اغلق عند مستوى 2542 نقطة نهاية جلسة الخميس، ليعيد بذلك اختبار مستوى الدعم الحالي عند 2530 نقطة، في ظل استمرار حالة التذبذب الذي يشهدها المؤشر منذ نهاية الشهر الماضي، مما يعكس حيرة التداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تحركا عرضيا ما بين مستوى 2530 ومستوى 2600 نقطة حتى اختراق احدهم للوقوف على الاتجاه القادم للمؤشر. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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