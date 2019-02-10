شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي منخفضا بشكل كبير، حيث اغلق عند مستوى 10505 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة وأيضا منذ منتصف الشهر الماضي، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع خلال الجلسة، كما انزلق المؤشر اسفل خط "Kijun Sen " وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 10200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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