شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.811 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في شهر، مما يشير الى تنامي القوى البيعية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.79 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.81 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط