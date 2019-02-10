شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 1.25 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.26 درهم، في إشارة الى تغلب القوى البيعية على الشرائية خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 1.15 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط