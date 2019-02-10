شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10.30 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ شهر أغسطس من العام الماضي، ومتجاوزا بذلك القناة الهابطة طويلة الأجل، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 11 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 9.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10.10 وبين مستوى المقاومة هو 10.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد