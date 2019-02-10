العربية للطيران (AIRARABIA) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 10-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث انهى الجلسة الخميس عند مستوى 1 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.02 درهم منعته من الارتفاع طيلة الأسبوع الماضي في إشارة الى قوة هذا المستوى، ليعود بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.97 درهم كمستوى اول ثم 0.94 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.01 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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