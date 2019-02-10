شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة طيلة الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.43 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى البيعية وسيطرتها على تداولات السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 3 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط