شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خلال جلسة الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع، حيث اغلق عند مستوى 9.40 درهم، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 9.50 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 8.70 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 9.60 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 9.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط