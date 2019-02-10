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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 10-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 4.31 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 4.38 درهم فشل السهم في تجاوزها، حيث انخفض مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4.15 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.40 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.27 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.34 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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