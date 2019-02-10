شكرا لقرائتكم خبر عن 329 حكما أصدرتها المحكمة العمالية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

احتلت الدمام المركز الثالث في عدد الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية في المملكة خلال 70 يوما منذ تدشين أعمالها من قبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مسجلة 329 حكما، من إجمالي الأحكام البالغ عددها أكثر من 2700 حكم، بحسب ما ذكرته وزارة العدل.

وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض القائمة مستحوذة على 771 حكما، تليها المدينة المنورة بـ349 حكما، ثم جاءت مكة المكرمة في المركز الرابع بـ317 حكما، تلتها بريدة بـ243 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن الشيخ الدكتور الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.