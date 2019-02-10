شكرا لقرائتكم خبر عن جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، وإدارة المركز. وتتضمن الاتفاقية تعيين مسؤول تنسيق داخلي من الهيئة في المركز، وتم تعيين هادي العرجان، ضابط السلامة ونظيره من الهيئة، المدير التنفيذي لدائرة المراقبة والقياسات الحيوية د. محمد مجرشي. وستغطي المذكرة عدة أنشطة من ضمنها: تبادل أفضل الممارسات في المجال، ومشاركة تحديثات السلامة الوطنية والدولية، وتثقيف المرضى، والشراكة مع الهيئة في التحقيقات، وعقد المحاضرات العلمية بالتنسيق مع الهيئة.

وقع المذكرة نائب رئيس الهيئة لقطاع الأجهزة الطبية م. علي الضلعان، والرئيس التنفيذي للعمليات في المركز عبدالمحسن المخيلد، والذي قال: سيخلق التعاون بين الجانبين بيئة شفاء آمنة لمرضانا وموظفينا وزوارنا.

وقال المدير التنفيذي للمركز دانييلي ريغامونتي: التعاون مع الهيئة سيعزز العمليات التي تضمن يقظة مستمرة.