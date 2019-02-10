شكرا لقرائتكم خبر عن جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والان نبدء بالتفاصيل
وقع المذكرة نائب رئيس الهيئة لقطاع الأجهزة الطبية م. علي الضلعان، والرئيس التنفيذي للعمليات في المركز عبدالمحسن المخيلد، والذي قال: سيخلق التعاون بين الجانبين بيئة شفاء آمنة لمرضانا وموظفينا وزوارنا.
وقال المدير التنفيذي للمركز دانييلي ريغامونتي: التعاون مع الهيئة سيعزز العمليات التي تضمن يقظة مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جونز هوبكنز أرامكو الطبي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.