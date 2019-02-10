مساعد وزير التموين: حملة «خليها تصدي» سلاح جديد على السوق المصري

مصراوي - كتب - أيمن صبري: علق أيمن حسان الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك، على حملات مقاطعة شراء السيارات المعروفة باسم "خليها تصدي" المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال حسام الدين في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن مقاطعة الشراء أحد أهم أسلحة السوق الحر وواحدًا من الآليات التي كان يفتقر لها السوق المصري. ويطالب المشاركين في حملة "خليها تصدي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار وتخفيض هوامش أرباحهم...

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