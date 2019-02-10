بنك مصر يرفع حد السحب النقدي اليومي على 3 كروت خصم فوري

مصراوي - كتبت - منال المصري
قال مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر، لمصراوي، إن البنك قرر زيادة حد السحب النقدي على 3 كروت الخصم الفوري "ديت كارد" باستخدام ماكينات الصراف الآلي (Atm) داخل مصر، بداية من الشهر الجاري.
والكروت التي رفع البنك عليها حد السحب النقدي هي الجولد والبلاتينيوم والتيتانيوم مع الإبقاء على الكارت العادي الكلاسيك دون تغيير.
وأشار المسؤول إلى أنه تم رفع حدود السحب اليومي على كارت الجولد إلى 18 ألف جنيه بدلا من 12 ألف جنيه سابقا كما تم رفع الحد على التيتانيوم إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، بينما تم رفع الحد على كارت...
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