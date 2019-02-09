شكرا لقرائتكم خبر عن الدين العام يرتفع لـ85% في المنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم، عن أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 في المائة في 2018، وأن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليا 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وحذر من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة الدولية كريستين لاغارد إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".

وأضافت أنه "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة".