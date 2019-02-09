شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 09 - 14 من فبراير الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فكان من المقرر أن ينعقد مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة المدرجة بسوق أبوظبي المالي اليوم السبت لاعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومقترح المجلس للجمعية العمومية بشأن التوزيعات، وتحديد موعدها.

وأما يوم الأحد الموافق 10 من فبراير الجاري، فينعقد مجلس إدارة مجموعة جي أف أتش المالية، وشركة الأغذية المتحدة، وشركة أمانات القابضة، وشركة دبي للتأمين وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتحديد موعد الججمعية العمومية والتوصية بشأن توزيع أرباح ومكافآة أعضاء المجلس.

كذلك تناقش الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الإثنين القادم لمناقشة تعديل بعض بنود النظام الأساسي وأبرزها البند الخاص تعديل اسم الشركة إلى إشراق للاستثمار.

وفي ذات اليوم ينعقد مجلس إدارة كل من شركة أورينت يو ان بي تكافل و بنك الفجيرة و العين الأهلية للتأمين وطيران أبوظبي و الوطنية للتأمينات العامة لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية والتوصية بشأن التوزيعات.

ويوم ا الإثنين القادم كذلك من المقرر ان يناقش مجلس إدارة مجموعة السلام القابضة المدرجة بسوق دبي المالي لكتب الواردة من شركة الدسر الدولية وشركة اتلانتك جروب للتجارة العامة والمقاولات بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة.

ويوم الثلاثاء المقبل يجتمع مجلس إدارة كل من شركة الظفرة للتأمين وبنك الاتحاد الوطني وشركة سيراميك رأس الخيمة وأبوظبي الوطنية للتأمين والإسمنت الوطنية وعمان للتأمين ومثياق للتأمين التكافلي وذلك لمناقشة البيانات المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

ويجتمع في ذات اليوم أيضا مجلس إدارة مصرف عجمان وذلك للمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة الأعمال الاعتيادية للمصرف.

ويوم الأربعاء الموافق 13 فبراير الجاري فينعقد مجلس إدارة كل من شركة اتصالات قطر" أوريدو"، والمجموعة العربية للتأمين "أريج"، ومجموعة الإثمار القابضة ، ومصرف السلام البحرين ، والبنك التجاري الدولي ، وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ، وشركة دار التمويل لمناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية والتوصية بشأن التوزيعات.

ويجتمع في ذات اليوم أيضا مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة وذلك لاعتماد البيانات المالية الأولية للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ويعتمد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي يوم الخميس المقبل لاعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية والتوصية بشأن التوزيعات، ومناقشة ميزانية عام 2019.