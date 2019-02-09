المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تناقش أزمة حقل الشرارة مع مسؤولين من ريبسول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حقل الشرارة النفطي الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش أزمة حقل الشرارة النفطي مع مسؤولين من شركة ريبسول في طرابلس.

وقالت المؤسسة إن الجانبين دعيا في المحادثات التي أجريت يوم الخميس ”إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل“.

ظل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، أساس نزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وحكومة منافسة تتمركز في شرق البلاد.

وأوقف محتجون ورجال عشائر الإنتاج في الحقل الذي تديره شركة ريبسول ويقع في جنوب ليبيا في ديسمبر كانون الأول. وأرسلت الحكومة المتمركزة في الشرق قوة للسيطرة عليه يوم الأربعاء.

ويتعرض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.