بنك المشرق يفوض بنوكاً لإصدار سندات دولارية

الخليج 365 - الإمارات:

قالت مصادر مصرفية إن "بنك المشرق" فوض بنوكاً لإصدار سندات دولارية، حيث أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة لإصدار السندات أن المصرف فوض البنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار السندات المقومة بالدولار.

وحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، يصل أجل السندات المزمع إصدارها إلى 5 سنوات، ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالحجم القياسي أي لا يقل عن 500 مليون دولار.

وسيجتمع "بنك المشرق" وفقاً للوثيقة مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا بدءاً من 10 فبراير (شباط) الجاري.

وتضم قائمة البنوك المرتبة لعملية الإصدار "بي.إن.بي باريبا"، "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، "كومرتس بنك"، "بنك المشرق" و"نومورا وسوسيتيه جنرال".

وارتفعت أرباح "بنك المشرق" بشكل طفيف إلى 2,060.2 مليون درهم (11.60 درهماً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 2,052.3 مليون درهم أرباح الفترة المماثلة من 2017.

ويعد "بنك المشرق" ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول، ولديه 44 فرعاً في الإمارات، ويتجاوز عدد العاملين لديه 4 آلاف موظف.