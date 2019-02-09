3 بنوك مصرية تدرس تعزيز تواجدها في السوق الأفريقية

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تدرس عدد من البنوك المصرية التوسع في الأسواق الإفريقية، خاصة مع توافر الفرص الاستثمارية داخل دول القارة السمراء، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتلك الدول.

وأكدت قيادات مصرفية أهمية أفريقيا كسوق واعدة بالنسبة لمصر، وفتح فروع للبنوك المصرية تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية، وفتح اعتمادات مالية لرجال الأعمال.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم، خلال الفترة المقبلة،فتح مكتبي تمثيل له في تنزانيا وكينيا، في إطار خطة توسع البنك في القارة الأفريقية، ضمن استراتيجية الدولة المصرية للاهتمام بأفريقيا، وذلك بعد دراسة المؤشرات المالية لهذه الدول.

من جانبه، أكد يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن البنك يعمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له في أفريقيا، مشيرا إلى أن البنك لدية فرع يعمل حاليا في السودان، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في إثيوبيا وجنوب أفريقيا، كما أن البنك يساهم بحصة في بنك القاهرة فرع أوغندا.

وأوضح أن البنك يقوم حاليا بتمويل بناء سد في تنزانيا من خلال توفير خطابات الضمان والتمويل لشركتي “المقاولون العرب والسويدي إلكتيريك” جهة التنفيذ، مشيرا إلى أن شركة الأهلي التابعة للبنك الأهلي تمتلك 5 آلاف فدان في السودان تعمل في مجال استصلاح وزراعة الأراضي.

بدوره، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر إن البنك لديه خطة للتوسع في أفريقيا، يستهدف من خلالها فتح مكتب تمثيل له في كينيا مع خطة لفتح عدة مكاتب تمثيل أخرى في عدة دول أفريقية خلال الأعوام المقبلة، منها السنغال وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

في السياق ذاته، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن البنوك المصرية لها باع كبير وثقة في الخارج، لاسيما في الدول الأفريقية، منوها بحصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول وفقا لتقييم مؤسسة (بلومبرج) العالمية عن البنوك عام 2018 كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل للتمويل، وكذلك على مستوى قارة أفريقيا بقيمة إجمالية 74 مليار جنيه مصري وحصة سوقية تصل إلى

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