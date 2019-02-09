شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تصحب العملات الرقمية نحو الصعود..و"بتكوين" أعلى 3600 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم مدعومة بالطلب من جانب المستثمرين على هذا السوق في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم عالمياً.



وجذبت غالبية العملات الرقمية اهتمام المستثمرين في ظل انخفاض أسواق الأسهم نتيجة المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وصعدت الريبل بحلول الساعة 21:44 جرينتش بنسبة 6% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولا روأقل سعر عند 0.29 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 31.1 مليار دولار.



وقفزت "بتكوين" بنسبة 7.5% إلى 3646 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3744 دولار وأقل سعر عند 3374.3 دولار، في حين ارتفعت قيمتها السوقية إلى حوالي 64 مليار دولار.