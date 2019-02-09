شكرا لقرائتكم خبر عن حل أوروبي للخلاف حول «نورد ستريم2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس الجمعة، أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل وسط في الخلاف المتعلق بمشروع الغاز (نورد ستريم 2).
وأوضحت هذه المصادر ان ممثلي دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق ينص على وضع شروط صارمة للمشروع من خلال تعديلات في «توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز» والخاص بإدارة سوق الغاز في أوروبا، وفي الوقت نفسه يضمن الاتفاق ألا يتم تهديد المشروع الذي يتكلف مليارات اليورو. (د.ب.أ)
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