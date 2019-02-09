التسهيلات.. مدخل المستثمرين للمجال السياحي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

شهدت الفترة الماضية، إطلاق العديد من المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية في إمارة أبوظبي، يشرف عليها القطاع الخاص، وذلك لمواكبة النمو في هذا القطاع الاقتصادي المهم وتحقيق عوائد مجزية منه.

ويرى رجال أعمال ومستثمرون وخبراء بالقطاع الفندقي والسياحي، جدوى كبيرة من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم وتنوع الفرص المتاحة به بشكل يعود بالفائدة والجدوى المرجوة على المستثمرين، ليس في القطاع الفندقي فقط، ليمتد إلى تجارة التجزئة للسياح والإرشاد السياحي، مع وجود التسهيلات، مشيرين إلى أن الفرصة مناسبة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع السياحي. وأكد المستثمرون أن أبوظبي رسّخت مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ورسخت مكانتها كإحدى أهم 10 وجهات عالمياً، ويُعزى ذلك إلى التطور المستمر في البنية التحتية السياحية وتنويع الفعاليات التي تقدمها للجمهور، كاستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية، مثل سباقات الفورمولا 1، وتنويع الوجهات السياحية والثقافية، مثل معرض اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي. (ص3)