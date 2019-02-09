شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يخترق مستويات جديدة.. والعقار يضغط على «دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية حركة شرائية نشطة من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب الأسبوع المنصرم، ليصل صافي استثماراتهم إلى 243 مليون درهم محصلة شراء، منها 126.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و116.14 مليون درهم في دبي.وكشفت البيانات الأسبوعية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أيضاً، توجهاً شرائياً للمحافظ الاستثمارية في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 215 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 52 مليون درهم محصلة بيع.

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في اختراق مستويات تاريخية جديدة لم يصلها منذ عام 2014، وأغلق عند أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية منذ بداية العام 1.33% إلى 5112.14 نقطة، بفضل سهم «أبوظبي الأول» الذي خطف بدوره الأنظار مع وصول سعره في آخر جلسة «الخميس» إلى 15.28 درهم، وارتفع على أساس أسبوعي 3.66%، مستحوذاً على نصف تداولات السوق الأسبوعية ب660 مليون درهم.من جانبه، تلقى سوق دبي المالي ضغوطاً من قطاع العقار، ليتراجع مؤشره العام في أسبوع 0.97% إلى مستوى 2542.67 نقطة، بينما نجح سهم «الإمارات دبي الوطني» في إنقاذ مؤشر السوق من الانزلاق أكثر، بعد ارتفاعه بنسبة أسبوعية 7.97%.

وسجلت السيولة الأسبوعية في السوقين 2.2 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في أبوظبي، و926.5 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 760.23 مليون سهم، منها 196.25 مليون سهم في أبوظبي، و564 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال 21 ألف صفقة. وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.33% عند مستوى 5112.14 نقطة، مدعوماً مع أسهم شركات البنوك.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 2.63% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.66% و«أبوظبي التجاري» 0.53%.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 2.41% نتيجة تراجع سهم «الدار» 2.52% و«إشراق» 3.56%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع الطاقة 1.47% متأثراً بهبوط سهم «دانة غاز» 0.56% و«طاقة» 1.08% و«أدنوك للتوزيع» 3.46%.

من جهته، هبط مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 0.97% إلى مستوى 2542.67 نقطة، بضغط من قطاع العقار والاستثمار رغم ارتفاع قطاع البنوك.

ونزل قطاع العقار في أسبوع بنسبة 6.7% بعد نزول سهم «إعمار العقارية» 7.43% و«إعمار للتطوير» 14.25% و«الاتحاد العقارية» 2% و«ديار» 3.69% و«أرابتك» 0.46% و«داماك» 3.8% و«إعمار مولز» 5%. وأفاد خبراء بأن أسهم قطاع العقار لا تزال تترقب حركة تصحيحية بعد التراجع الكبير في أسعارها، نتيجة حالة التشبع الموجودة في السوق، مطالبين الملاك والمطورين بأن يكونوا أكثر مرونة في مسألة «العرض والطلب».

كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 4.5% متأثراً بنزول سهم «دبي للاستثمار» 5.3% و«سوق دبي المالي» 3.2% و«شعاع كابيتال» 0.13%.

في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنحو 3.4% مدفوعاً بسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 7.97%، رغم تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.2%.

وزاد قطاع النقل 0.7% مع نمو سهم «أرامكس» 1.17% و«الخليج للملاحة» 0.61% فيما استقر سهم «العربية للطيران» من دون تغيير. وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق دبي، تركزت بالدرجة الأولى على سهم «إعمار العقارية» ب243.73 مليون درهم، وأغلق سعره عند 3.99 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 139.25 مليون درهم، وارتفع بنسبة أسبوعية 9.18% إلى 1.07 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 124.5 مليون درهم، وأقفل عند 1.49 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، سهم «غلفا للمياه»، وارتفع بنسبة 32% إلى 8.24 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» من حيث الارتفاع، بنسبة 9.18% إلى 1.07 درهم، تبعه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنموه 7.97% إلى 10.3 درهم.

في المقابل، كان أكبر المتراجعين سهم «إعمار للتطوير» بتراجع 14.25% إلى 3.43 درهم، وسهم «إعمار العقارية» بتراجع 7.43% إلى 3.99 درهم، وسهم «إعمار مولز» بهبوط 5.1% إلى 1.49 درهم. وتركزت التداولات خلال أسبوع في سوق أبوظبي على سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً 660 مليون درهم، وأغلق سعره عند 15.28 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة قدرها 179.2 مليون درهم، وأقفل عند 17 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة ب178 مليون درهم، مغلقاً عند 9.4 درهم.

وعلى صعيد الارتفاعات في سوق العاصمة، جاء في المقدمة سهم «أسمنت رأس الخيمة» وارتفع بنسبة 9.84% إلى 0.67 درهم، تلاه سهم «الإمارات للتأمين»، وزاد بنسبة 7.69% مغلقاً عند 7 دراهم، ثم سهم «القدرة القابضة»، بصعوده 5.41% إلى 0.78 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الجرافات البحرية» ونزل بنسبة 12.25% مغلقاً عند 3.51 درهم، ثم سهم «الواحة كابيتال» وهبط بنسبة 10% إلى 1.62%، تلاه سهم «أسمنت الخليج» بتراجعه 0.675 درهم.

وكشفت البيانات الأسبوعية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تكثيف الأجانب مشترياتهم بالأسهم، ليبلغ صافي استثماراتهم مع العرب نحو 270 مليون درهم محصلة شراء، منها 243 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و27 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 270 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 234.33 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و35.35 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وأظهرت التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي وحده، توجهاً شرائياً للأجانب العرب، بصافي استثمار بلغ 149 مليون درهم محصلة شراء، منها 116.14 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و33 مليون درهم محصلة شراء العرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 149 مليون درهم محصلة بيع، منها 145 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و4.34 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

فيما كان التوجه الشرائي في سوق أبوظبي للمستثمرين الخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 236.14 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 109 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و129.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار ب236.14 مليوناً، منها 6.15 مليوناً محصلة بيع العرب و230 مليوناً محصلة بيع المواطنين.

واستغل الأجانب وصول أسعار العقار لمستويات سعرية مغرية، من خلال تركيزهم في الشراء الأسبوعي بالدرجة الأولى على أسهم «إعمار العقارية»، إلى جانب «إعمار للتطوير»، وبنك «أبوظبي التجاري» و«دي إكس بي» و«الدار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«العربية للطيران» و«دانة غاز» و«جي إف إتش».

وفي ما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية فقد تباين أداؤها في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 215 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 52 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 215 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار ب52 مليون درهم محصلة شراء.