شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات 47 دولة تتجه لتسجيل أولى الخسائر في 7 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زهير العربي، (وكالات)

عاودت مخاوف التجارة الضغط على مؤشرات الأسهم العالمية مع نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخطيط لمقابلة نظيره الصيني قبل انتهاء مهلة الهدنة التجارية الممنوحة للتفاوض بينهما، بالإضافة إلى تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أكد أن واشنطن وبكين فشلتا في صياغة خارطة طريق لحل الخلافات التجارية بينهما، وهو ما دعم تزايد توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل بيانات ضعيفة للعديد من الاقتصادات الكبرى جراء معارك التجارة.

في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر «داو جونز» 200 نقطة تمثل 0.81%، بضغوط تراجع سهمَي بوينج وكاتربيلر، وهبط مؤشر «إس آند بي» 0.63%، بضغوط من قطاعي التكنولوجيا والسلع الكمالية، بينما نزل مؤشر «ناسداك» 0.65%.

وفي القارة العجوز، تعثرت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة بعد أسوأ يوم في ستة أسابيع مع تضررها من خفض لتوقعات النمو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وكذلك كان الحال بالنسبة للمؤشر داكس الألماني الذي بلغت خسائره 0.76%، وانخفض أيضا المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.19%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة.

وهبط سهم يوميكور البلجيكية المتخصصة في الكيماويات 4.7 %، بعدما قالت الشركة: إنها تتوقع تضرر نمو 2019 من انخفاض الطلب. وهوى سهم سكانسكا السويدية 7.8 % بعدما خفضت توزيعات الأرباح وجاءت نتائجها دون التوقعات. وتراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا في خطوة مفاجئة خلال ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي، ليكون الهبوط الشهري الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الإيطالي، أمس الجمعة، أن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.8% خلال ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي مقابل متوسط انخفاض بنحو 1.1% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لها، وبحسب التوقعات، فإنه كان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 0.4% خلال ديسمبر.

وخفضت المفوضية الأوروبية أول أمس تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2019 في منطقة اليورو، كما قلصت التوقعات بشكل حاد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي إلى 0.2% بدلاً من 1.2% متوقعة في السابق.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً إلى أدنى مستوى في شهر أمس الجمعة، مع تضرر المعنويات من تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أرباح ضعيفة، كما انخفض مؤشر «هونج كونج» 0.16%، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي 1.30%.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2%، مسجلاً أكبر خسارة في يوم واحد منذ أوائل يناير/‏‏كانون الثاني، إلى 20333.17 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير/‏‏كانون الثاني. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.2%. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9% إلى 1539.40 نقطة.

وبهذا الأداء الباهت، تتجه الأسواق العالمية نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في 6 أسابيع، مع مخاوف تجارية جديدة، وظهور إشارات تحذيرية بشأن وضع النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجع مؤشر «إم.إس.سي.أي» الذي يقيس أداء الأسهم داخل 47 دولة في العالم بنحو 0.3% أمس، ويعد ذلك الهبوط هو الثالث على التوالي، متجهاً بذلك نحو إنهاء 6 أسابيع من المكاسب.

تراجع عوائد السندات الأمريكية

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، مع ترقب المستثمرين للتطورات الجديدة بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرون منذ بداية العام الحالي الوضع بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط آمال بإمكانية إحراز تقدم في المسألة التجارية قبل انتهاء الهدنة التجارية في الأول من مارس/آذار القادم.

وانخفض العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.64%، كما هبطت عوائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة التي يحل موعد سدادها بعد 30 عاماً إلى 2.985% بعد أن كانت تتجاوز 3% في وقت سابق من التعاملات.

فيما استقر العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل عامين عند مستوى 2.479%، يذكر أن هناك علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون.