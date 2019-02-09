الإمارات ضمن أوائل دول المنطقة في تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للسلع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبلت إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وفداً من غرفة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بسلطنة عُمان الشقيقة؛ وذلك في إطار التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال الوفد في مبنى مطار دبي الدولي رقم 3، خليفة مالك مدير التفتيش في المبنى، وسالم المازمي مدير أوّل قسم التعريفة الجمركية في إدارة التعريفة الجمركيّة والمنشأ بجمارك دبي، فيما ترأس الوفد العُماني بدر بن سيف العوفي - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في غرفة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين من الغرفة والجمارك العُمانية.

واطلع الوفد العُماني على آلية العمل المتبعة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الحقائب والمسافرين.

كما اطلع الوفد من سالم المازمي على نظام دفتر الإدخال المؤقت الذي تطبقه الإمارات ضمن «اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت». وقال المازمي: إن مستند الإدخال المؤقت، يمكن به تحديد البضائع (بما فيها وسائل النّقل)، والذّي يتضمّن ضماناً صالحاً دوليّاً؛ لتغطية رسوم وضرائب الاستيراد». كما أشار إلى أن دفاتر الإدخال المؤقت؛ هي مستندات الإدخال المؤقت المستخدمة؛ لإدخال البضائع مؤقتاً، ولا تشمل وسائل النّقل، وبيّن أنه يسمح بإدخال البضائع بوضع العبور أو الإدخال المؤقت؛ بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet)؛ لأغراض العرض في المعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة؛ وذلك من دون أية ضرائب أو رسوم جمركية، ولحين إعادة تصديرها.

وأشاد بدر بن سيف العوفي بدور جمارك دبي الحيوي، ومساهمتها بشكل كبير في حماية المنافذ الجمركية، وكذلك المساهمة في تنمية التجارة المشروعة في الإمارة، وقال: كانت زيارتنا لجمارك دبي؛ بهدف الاطلاع على تجربتها في تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع؛ حيث إن الإمارات من أوائل دول المنطقة في تطبيق هذا النظام. وأشاد حسن البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية بشرطة عُمان، بجهود جمارك دبي في تسهيل حركة المسافرين.