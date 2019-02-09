الهيئات والشركات تستقطب المؤهلين في المعرض الوطني للتوظيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

اختتمت النسخة ال21 من المعرض الوطني للتوظيف الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 6 حتى 8 فبراير/ شباط الجاري، حيث سعت الهيئات والمؤسسات والشركات لدعم جهود التوطين.

اختتمت هيئة مطار الشارقة مشاركتها في إطار سعيها إلى تعزيز المهارات الوطنية في قطاع الطيران من خلال تفعيل برامج توظيف الكوادر الإماراتية لمواكبة توجهات الدولة نحو رفع نسب التوطين.

وسعت هيئة مطار الشارقة خلال مشاركتها في المعرض، إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية وتسليط الضوء على الميزات التي يتمتع بها الموظفون تحت مظلة الهيئة ، وعلى فرص التطور التي توفرها من خلال العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية.

وتبلغ نسبة الموظفين المواطنين في الهيئة حالياً 59%، وتسعى الهيئة إلى توطين وإحلال الوظائف الفنية بمعدل 2% بالنسبة إلى التخصصات النادرة ومهام العمل التي يصعب الحصول على باحثين عنها.

من ناحية أخرى قال سلطان الصابري، رئيس الموارد البشرية في شركة «بيئة» إن نسبة التوطين في الشركة وصلت إلى 25%، مشيراً إلى أن معدل التوطين ارتفع في العام 2018 من 21% إلى 25% من إجمالي الموظفين.

وأضاف الصابري أن شركة «بيئة» تقدم العديد من برامج التدريب السنوية للمواطنين أهمها، تقديم رعاية أربعة مواطنين إماراتيين سنوياً للمشاركة في برنامج الشارقة للقادة، وإطلاق برنامج التطوير التنفيذي داخل الشركة لمواطني الدولة، والمشاركة في حملة التوظيف الإماراتية تحت إشراف هيئة الموارد البشرية بالشارقة، وتنفيذ برنامج لإدارة عوامل نجاح الأداء، لتحديد المهارات وتمكين مواطني دولة الإمارات داخل الشركة، والإعلانات الجارية عبر وسائل الإعلام من أجل توظيف خريجي الجامعات من مواطني الدولة وعرض توظيفهم في شركة «بيئة»، وتنظيم أيام مفتوحة لمقابلة خريجي الجامعات من مواطني الدولة، وإبرام شراكة مع معهد الإدارة البيئية والاستدامة - الشرق الأوسط، وهو معهد رائد في مجال التدريب والتطوير في المنطقة، لضمان التعلم المستمر من خلال تقديم حلول عبر الإنترنت والتطبيقات التقنية الحديثة.

وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في المعرض ضمن دعم مبادرات التوطين، بتوفير فرص وظيفية للكوادر المؤهلة للالتحاق بالسلك العسكري، وتقديم كافة التسهيلات، والمزايا من خلال الشواغر المتوفرة في شرطة الشارقة، والعمل على تدريب، وتأهيل الشباب من المواطنين للعمل في قوة الشرطة، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.