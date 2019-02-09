شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستبعد دخول معركة رسوم مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الألماني أولاف شولز أمس الجمعة: إن بلاده لا تريد أن تتورط في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وخلال مناسبة في «بلومبيرج»، علق شولز قائلاً: «أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة»، وذلك رداً على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات القادمة من أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف: «آمل بتجنب أمور مثل هذه» وعبّر عن أمله أيضاً بألا تتطور الأمور إلى مواجهة.
وأردف قائلاً: «أفضل ما يمكننا أن نفعله للنمو والثروة هو التجارة الحرة التي تستند إلى قواعد. آمل بأن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية». (رويترز)
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