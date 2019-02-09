استقرار «الطاقة» شرط لنمو القطاعات الأخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رغم نتائج الأداء المُتقلبة التي سجلتها غالبية اقتصادات منتجي النفط حول العالم، خلال العام الماضي، إلا أن هذه النتائج جاءت إيجابية، ونمت بمعدلات قريبة من التوقعات والمستويات المنشودة السابقة؛ إذا ما تم تقييمها بالأرقام المجردة، بعيداً عن طبيعة ومصادر عوامل الضغط والدعم التي واجهتها هذه الاقتصادات.

وفي الإطار، يقول تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال: «إن القطاعات الاقتصادية غير النفطية، سجلت معدلات نمو إيجابية؛ عكست كفاءة خطط التنمية والتحفيز الجاري تنفيذها، وتلك التي يتم التخطيط لها في الوقت الحالي، والمدعومة بموازنات توسعية؛ تستهدف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التشغيلية بالتحديد، والتي يمكن من خلالها مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسواق الطاقة».

وتعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي لمنتجي النفط والغاز في المنطقة مع نهاية العام الماضي، ارتفاعاً على سقف التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو الممكن تحقيقها خلال العام الحالي، والتي يتوقع لها أن تتجاوز 5% في القطاعات النفطية، وبنسب قد تصل إلى 3.7% للقطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد الإماراتي على سبيل المثال. وتابع تقرير نفط الهلال القول: «إن أداء القطاعات غير النفطية وما سجلته من تدفقات ومعدلات نمو قد جاءت كنتيجة مباشرة؛ لتحسن أداء ونتائج قطاع الطاقة العالمي والارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط»، في إشارة إلى الارتباط القوي بين أداء القطاعات غير النفطية، وأداء القطاع النفطي؛ رغم النجاحات المحققة على صعيد تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وما يرافقها من خطط تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي يشهد المزيد من التحسن؛ من حيث الخبرات والإمكانات والقدرة على الاستحواذ على المزيد من مشاريع التحفيز الاقتصادي خلال السنوات القادمة.