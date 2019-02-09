غصن يسدد تكاليف زفافه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت متحدثة باسم عائلة «كارلوس غصن»، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان» للسيارات، إن غصن، المحتجز على ذمة قضايا فساد في اليابان، يعتزم تحمل تكاليف حفل زفافه الذي أقامه في قصر فرساي، وذلك في أعقاب إعلان شركة «رينو» الفرنسية، أمس، أن رئيسها السابق حصل على «منافع شخصية» تقدر قيمتها ب 50 ألف يورو (57 ألف دولار)، مقابل اتفاق رعاية عقدته الشركة مع قصر فرساي. ونقلت وكالة بلومبيرج عن ديفو سبورجي، المتحدثة باسم العائلة، القول إن غصن سيسدد المبلغ للقصر، والذي سيعوض شركة السيارات عن النفقات السابقة.

وكانت صحيفة «لو فيجارو» قد ذكرت في وقت سابق أن هذه المنفعة التي حصل عليها غصن جاءت على هيئة تأجير مجاني لجزء من القصر، من أجل إقامة حفل زفافه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وقال قصر فرساي، إنه وافق على اتفاق رعاية بقيمة 2.3 مليون يورو مع رينو في يونيو/ حزيران 2016، ويحق لرينو الاستفادة بنسبة 25% من قيمة الاتفاق في المقابل، مثلما ينص القانون الفرنسي.(د ب أ)