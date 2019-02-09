11 تريليون دولار إجمالي قروض دول «التعاون الاقتصادي» في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن اقتراض الحكومات في الدول الأعضاء يتجه نحو مستوى قياسي مرتفع في العام الجاري، بفعل زيادة ملحوظة في الاقتراض الأمريكي.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقرير صادر أمس الجمعة أن إجمالي الاقتراض بين الدول الأعضاء في أسواق الدين قد يسجل 11 تريليون دولار في العام الجاري وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويتجاوز ذلك الرقم أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل قبل ذلك عند 10.9 تريليون دولار وذلك في عام 2010.

وشدد البيان على أنه بالرغم من أن تمويل احتياجات الدول في أعقاب الأزمة المالية العالمية تزايد بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء، إلا أن الزيادات الأخير تقتصر على عدد قليل من الدول وبشكل خاص في الولايات المتحدة.

وتابع البيان أنه في الفترة بين 2007 وحتى 2018 فإن ديون الحكومات المركزية غير المسددة بالنسبة لدول المنظمة تضاعف كما أن معدل الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي زاد من مستوى 49.5% إلى 72.7%.

وتتوقع المنظمة أن معدل الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في دول المنظمة سيبقى عند نفس النسبة المئوية (72.7%) في 2019، وذلك «كنتيجة للنمو الاقتصادي المستمر في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي».