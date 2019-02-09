شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تركية نقلت ذهباً من فنزويلا ب 900 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد شهرين من زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، تأسست شركة تركية غامضة تحمل اسم «سارديس».
وأفادت وكالة بلومبيرج أن الشركة بدأت أعمالها بصفقة ضخمة في يناير/كانون الثاني عام 2018، عندما استوردت كمية من الذهب بلغت قيمتها 41 مليون دولار من فنزويلا، وهي أول صفقة من نوعها بين البلدين يتم تسجيلها منذ أكثر من خمسين عاما.
وفي الشهر التالي، زادت كمية الذهب الذي استوردته الشركة إلى تركيا حيث بلغت قيمته 100 مليون دولار.
وبحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الذهب الفنزويلي، كانت سارديس قد نقلت ما قيمته 900 مليون دولار من المعدن النفيس من فنزويلا إلى تركيا.
ونقلت بلومبيرج عن مسؤولين أمريكيين إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا بمساعدة دول تواجه عقوبات أمريكية.(د ب أ)
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