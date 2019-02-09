11 مليار دولار تدفقات للأسواق الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «بنك أوف أمريكا» أن المستثمرين ضخوا سيولة نقدية قياسية في أسواق الأسهم والسندات الناشئة في الأسبوع الماضي، بسبب توقعات أن تؤدي السياسة النقدية الأمريكية إلى ضعف العملة.

ووفقاً لتقرير البنك والصادر أمس الجمعة، والذي يستند إلى بيانات صندوق أبحاث المحفظة الناشئة والتي تتبع التدفقات النقدية أسبوعياً حتى يوم الأربعاء الماضي، فإن التدفقات إلى أسواق السندات الناشئة وصلت إلى مستوى 11.1 مليار دولار وهو أكبر مستوى منذ مايو في العام الماضي، أما على صعيد أسواق الأسهم فشهدت تدفقات نقدية داخلة قيمتها 4.3 مليار دولار، أما أسواق المعادن النفيسة فشهدت تخارجاً للأموال بقيمة 400 مليون دولار وهي التدفقات الخارجة الأولى في 9 أسابيع.

وأوضحت البيانات أن الأسبوع المنتهي في 6 فبراير شهد أكبر تدفقات في ثلاث سنوات إلى سوق السندات مرتفعة العوائد، وذلك عند 4.8 مليار دولار، أما في سوق الديون الناشئة فشهد تدفقات قيمتها 4.4 مليار دولار.