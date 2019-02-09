شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إلغاء إعفاء جمركي للهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الخميس، أنّه لم يُخطّط لعقد اجتماع مع نظيره الصّيني شي جينبينج قبل الأوّل من مارس/‏آذار، موعد انقضاء هدنة مدّتها ثلاثة أشهر بين الولايات المتّحدة والصين.

وفي حال انقضت مهلة الأوّل من مارس/‏آذار، من دون التوصّل إلى اتّفاق تجاري بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ واشنطن تعتزم فرض مزيد من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة.

وكان ترامب، قد أثار مراراً إمكانيّة عقده لقاءً جديداً مع نظيره الصيني. وما أثار التكهّنات حول اجتماع وشيك بين ترامب وشي جينبينج، هو سفر الرئيس الأمريكي إلى فيتنام أواخر فبراير/‏شباط، لعقد قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك لقاء مُقرّر مع الرئيس الصيني، قال ترامب «ليس بعد».

وخلال لقاء وجيز مع صحفيّين، ردّ ترامب ب«كلا» على سؤال عمّا إذا كان اجتماعه مع شي جينبينج سيتمّ قبل الأوّل من مارس/‏آذار.

وفي ديسمبر/‏كانون الأول المنصرم، كان الرئيسان الأمريكي والصيني، قد توصّلا في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونس آيرس، إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، إن الهند قد تخسر امتيازاً تجارياً مهمّاً من الولايات المتحدة، تحظى بموجبه بإعفاء من الرسوم الجمركية على صادرات بقيمة 5.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، في ظل نزاع متنامٍ بشأن سياساتها ذات الصلة بالتجارة والاستثمار.

والتحرك لسحب نظام الأفضليات المعمم من الهند، أكبر مستفيد في العالم من النظام الذي يُطبق منذ سبعينات القرن الماضي، سيكون أقوى إجراء عقابي ضد الهند منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وتعهده بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع اقتصادات كبرى، ونبّه ترامب الهند مراراً إلى رسومها الجمركية المرتفعة.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما، بسبب حساسية المسألة، إن نظام الأفضليات المعمم كان مرتبطاً بحزمة تجارية ونظراً لأن ذلك الاتفاق تراجع أكثر، فإن الولايات المتحدة تدرس سحب الاتفاق التفضيلي أو تقليصه.

وقالت المصادر، إن الممثل التجاري الأمريكي يستكمل مراجعة لوضع الهند كمستفيد من نظام الأفضليات المعمم، وإن من المتوقع صدور إعلان بشأن هذه المسألة خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت المصادر، «(الجانبان) كانا يسعيان لترتيب الحزمة التجارية، لكنهما لم يتمكنا فعلياً من الانتهاء من الاتفاق في الوقت الحالي، الأمور الأخرى، توطين البيانات والتجارة الإلكترونية، جاءت معاً».(وكالات)