«آي.بي.إم» تستثمر في الذكاء الاصطناعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «آي.بي.إم» عزمها استثمار ملياري دولار بمركز أبحاث يعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بولاية نيويورك. وقالت الشركة، إن «مركز معدات الحاسب للذكاء الاصطناعي» بجامعة «إس.يو.إن.واي» في مدينة ألباني، بولاية نيويورك، سيركز على أبحاث رقائق الكمبيوتر والتطوير والاختبار. وأعلن حاكم نيويورك، الشراكة الجديدة التي ستجمع الولاية بالشركة، مشيراً إلى أن المركز سيجذب شركات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب، خلق مئات الوظائف الجديدة.

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