سهم «توماس كوك» يتراجع 16%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط سهم شركة «توماس كوك» خلال تعاملات، أمس الجمعة، في أكبر وتيرة، خلال شهرين، وسط شكوك تجاه مستقبل أعمال الشركة، عقب «البريكست».

وانخفض السهم بنحو 16%؛ حيث كان الأسوأ أداءً في مؤشر «فوتسي» البريطاني.

وتعرض سهم الشركة البريطانية العاملة في قطاع السياحة للضغط؛ بعد خفض مورجان ستانلي تقديراته للسعر؛ بسبب ما اعتبره صعوبات قد تواجه سعي الشركة لبيع أعمال الطيران الخاصة بها.