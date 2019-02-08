شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تخوض معترك السيارات الآلية من خلال الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جمعت شركة ناشئة تسمى "Aurora" 530 مليون دولار في جولة تمويل شارك فيها عدد من المستثمرين على رأسهم "أمازون دوت كوم" المتخصصة في التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل والشحن.



وتعكف شركة "أوروا" على تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وجذبت مجموعة من أهم المستثمرين في "وادي السيليكون" بفضل انشطتها التقنية وجمعت في المجمل 620 مليدولار من بينها تسعين مليون دولار عام 2018.



ويعمل لدى الشركة فريق من المهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والحوسبة، ولا تعتزم الشركة إطلاق اسطول من السيارات ذاتية القيادة على غرار "وايمو" – المملوكة لـ"جوجل" – بل إنها تخطط فقط لتطوير التكنولوجيا الآلية لتشغيل هذا النوع من المركبات.



وتهتم العديد من الشركات التكنولوجية وأخرى في صناعة السيارات بالعمل على تطوير سيارات ذاتية القيادة إيماناً من مسؤولي هذه الشركات بأنها تكنولوجيا المستقبل ووسائل النقل.



وصرح مسؤولو "أمازون" لـ"فوربس" بأن الشركة تتطلع للاستثمار في الابتكارات الججديدة الشركات التي تهتم كثيراً بخدمة العملاء مشددةً على ان "أورورا" من بين هذه الكيانات التقنية.



ورفضت "أمازون" الكشف عن حجم استثماراتها في "أورورا" وما إذا كانت تستثمر في شركات أخرى تطور نفس التكنولوجيا.