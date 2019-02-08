شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد توظيف "جوجل" متخصصين في صناعة الساعات؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف موقع "أندرويد بوليس" عن توظيف "جوجل" نواب لرئيس مجلس إدارتها متخصصين في صناعة الساعات والأجهزة القابلة للارتداء.



واوضح مراقبون أن هذه الخطوة تعني إقبال "جوجل" على تطوير ساعات ذكية تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وتتوفر بها إمكانات تنافس ساعات "آبل" وغيرها من منتجات الشركات الأخرى القابلة للارتداء.



وسوف تكون هذه الساعات المبتكرة مدعومة بمنتجات وخدمات أخرى من "جوجل" مثثل "كروم" و"يوتيوب" بالإضافة إلى إمكانية استغلال تطبيق الخرائط.



ولم تعلق "جوجل" على هذه الانباء، ولكنها أفادت في وقت سابق أن الأجهزة القابلة للارتداء لن تكون بالضرورة ساعات بل يمكن ان تكون سماعات مثل "بيكسل بودز".



وبالعودة إلى التسريبات، فإن "اندرويد بوليس" اكد على أن الشركة المالكة لمحرك البحث الإلكتروني العملاق تعمل على تطوير ساعة تسمى "بيكسل ووتش".



وأنفقت "جوجل" أربعين مليون دولار على تكنولوجيا منتجات قابلة للارتداء في شركة "Fossil"، فمن الممكن أن يكون ذلك دليلاً على تطويرها للساعة الذكية.



ومن الجدير بالذكر أن عددا من شركات التكنولوجيا تعمل على تطوير ساعات ذكية لاستخدامها في أنشطة تتعلق بالرعاية الصحية حيث أنها مزودة بخواص تدعم قياس معدل ضربات القلب وقياس الوزن وغير ذلك.