شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية بفعل مخاوف التجارة والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية مجددا، اليوم الجمعة، ووضعت نهاية لخمسة أسابيع متتالية من المكاسب مع تضررها من مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو واحتمالات اتساع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وأرباح مخيبة للآمال من بضع شركات كبرى.

وتعمقت الخسائر بعد أن هبطت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول لتلقي المزيد من الظلال على الاتجاه الصعودي الذي يرفع الأسواق منذ وقت قصير بعد عطلة عيد الميلاد.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.5 بالمائة ومنهيا الأسبوع على خسارة قدرها 0.4 بالمائة. وعانى المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير على خسائر كبيرة بين البورصات في أوروبا وأغلق منخفضا حوالي واحد في المائة.

وتلقت الأسواق ضربة أمس الخميس عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أول مارس، وهو موعد مهلة حددها البلدان للتوصل لاتفاق تجاري. وزاد القلق بشأن النمو في أوروبا أيضا بعد أن خفضت المفوضية الأوربية توقعاتها للنمو.