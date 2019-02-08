شكرا لقرائتكم خبر عن 19.3 % من المصارف والفروع تعمل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائية حديثة صادرة من مؤسسة النقد السعودي (ساما)، أن المنطقة الشرقية ثالثة المناطق في عدد المصارف والفروع بـ 403 مصارف بنسبة 19.3% من مجموع عدد المصارف وفروعها بالمملكة.

ووفقا للإحصائية والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، تصدرت منطقة الرياض كافة المناطق بعدد 630 مصرفا باستحواذ 30.2% من نسبة فروع المصارف في المملكة، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانية بنسبة 21.4% وبعدد 444 مصرفا.

فيما حققت المصارف نمواً بمقدار 0.19% خلال عام 2018 بالمقارنة مع العام الذي يسبقه، مما يؤكد تسارع النمو في عدد فروع المصارف والبنوك العاملة في المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

وسجل عدد فروع المصارف ارتفاعا قدره 47.7% بالمقارنة مع عام 2008 والذي بلغ فيه عدد فروع المصارف العاملة في المملكة 1410 فروع، وبلغ عدد فروع البنوك والمصارف المحلية والأجنبية العاملة في المملكة حتى نهاية العام أكثر من 2083 فرعا لـ27 مصرفا وبنكا في جميع مناطق منها 15 بنكا أجنبيا لها فروع بالمملكة.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني بتواجد 4 فروع، ثم بنك الخليج الدولي البنوك الأجنبية في عدد فروع المصارف بالمملكة بعدد 3 فروع، وتتواجد البنوك الأجنبية الأخرى في المملكة بفرع واحد والتي تتمثل بالبنوك التالية: (بي إن بي باريبا الفرنسي، بنك الكويت الوطني، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز أن أي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، وبنك استيت بنك أف إنديا الهندي، والبنك الصناعي التجاري الصيني، بنك طوكيو ميستوبشي، وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى بنك قطر الوطني). أما فيما يختص بالبنوك المحلية فاستحوذت 3 بنوك على ما يقارب 62% من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة بالمملكة، تصدرها مصرف الراجحي بعدد 551 فرعا وباستحواذ 26.4%، وجاء البنك الأهلي ثانياً بـ401 فرع بنسبة استحواذ 19.2%، ثم بنك الرياض ثالثاً بنسبة 16.3% بقرابة 340 فرعا.