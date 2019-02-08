تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأمريكي وأوكراني.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة – في تصريحات الجمعة-، أنه جرى التعاقد على شراء 120 ألف طن قمح فرنسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و120 ألف طن قمح أمريكي للشحن خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.