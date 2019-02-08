شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بشكل طفيف في آخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بسكل هامشي خلال تعاملات اليوم ويتجه المعدن النفيس لتسجيل خسائر أسبوعية بعد الانخفاض لخمس جلسات متوالية بضغط من صعود الدولار الذي استحوذ على اهتمام المستثمرين كملاذ آمن على حساب المعادن النفيسة.



وفشل الذهب في الاستفادة من عدم اليقني السائد في الأسواق نتيجة مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



واستقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:55 جرينتش عند 96.6 نقطة مسجلاً اعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفع الدولار على مدار الجلسات الست الماضية، ويتجه نحو تحقيق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1%.



ويزداد القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد خفض بنوك مركزية عالمية توقعاتها بشأن نمو اقتصاداتها هذا العام نتيجة تفاقم التوترات التجارية بين امريكا والصين.



وكشف محللو "بنك أوف أميريكا" عن أن المستثمرين يقبلون على السندات والأسهم في الأسوائق الناشئة على حساب المعدان النفيسة.



وصعدت أسعار الذهب بحلول الساعة 17:58 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1318.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1319.3 دولار وأقل مستوى عند 1311.5 دولار.