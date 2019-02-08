شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار اليوم على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنه يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أشهر على خلفية إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن للتحوط في مواجهة مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وخفضت البنوك المركزية في كل من منطقة اليورو وإنجلترا واستراليا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لها هذا العام، كما اعرب عضو الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيمس بولارد" عن قلقه إزاء تراجع معدل التضخم دون المستهدف الأمر الذي يضغط على النمو الاقتصادي.



ومن المنتظر عقد قمة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين "ترماب" و"شي" لبحث الخلافات التجارية بين البلدين، وسوف تنعقد القمة بعد انتهاء الهدنة المحددة لتسعين يوماً تنتهي في الثاني من مارس/آذار.



وكشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الفجوة عميقة بين واشنطن وبكين لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:48 جرينتش عند 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة واقل مستوى عند 96.4 نقطة، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% هي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول.