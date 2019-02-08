شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى خسائر القطاع التكنولوجي.



ووقع شركات التكنولوجيا تحت ضغوط اليوم بعد أنباء عن أن البيت الأبيض يستعد لفرض قيود على استخدام منتجات تقنية من صناعة شركات صينية.



وأفادت مصادر أمس أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لن يلتقي نظيره الصيني "شي جين بينج" قبل مارس/آذار – وهو ما يعني عدم عقد اتفاق قبل المهلة المحددة للمفاوضات التجارية.



وكانت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم قد اتفقتا العام الماضي على هدنة لتسعين يوماً يجري من خلالها التفاوض على اتفاق تجاري وعدم فرض رسوم جمركية.



وهبط سهم "تويتر" بنسبة 3.3% إلى 29.7 دولار بعد خسائر أمس بنحو 10% في أعقاب إعلان الشركة عن تراجع عدد مستخدميها في الربع الأخير من عام 2018.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:05 جرينتش بنسبة 0.8% (حوالي 200 نقطة) إلى 24970 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 7240 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2689 نقطة.