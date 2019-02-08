اتحاد الغرف التجارية: تحالفات «مصرية – خليجية» لمشروعات إنمائية قريبًا

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن خطة عمل استثمارية جرى إعدادها للعرض في ملتقى مصر للاستثمار المقرر إقامته مطلع مارس المقبل، تهدف للترويج لتحالفات تجمع شركات مصرية ومستثمرين خليجين وموردي تكنولوجيا عالميين وهيئات تمويل وبنوك وصناديق إنمائية.

وأضاف الوكيل في بيان صحفي أعلنته غرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أنه جري الانتهاء من حصر مشروعات إنمائية ذات جدوى اقتصادية والتي سيتم من خلالها الترويج للتحالفات في الملتقى الاستثماري المقبل والمقام تحت شعار تحت شعار “Go Africa” .

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة الإسكندرية، إن الملتقى سيتواكب مع انعقاد الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية ومجالس ادارات اتحادات الغرف العربية والأورومتوسطية لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الأطراف التى ستتجاوز 1000 من قيادات المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم.

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