شكرا لقرائتكم قزاز يطرح عطر الورد الطائفي الطبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 22:02

توجت «قزاز» مسيرة 75 عاما من النجاح بشكل جديد من عطر الورد الطائفي الطبيعي، يأتي طرح هذا العطر بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس هذا الصرح العظيم الشامخ والذي قام بتأسيسه حسين بكري قزاز سنة 1942 وكان اول معرض له بمكة المكرمة.



وهنا يتحدث بائع ومصمم العطور حسين بكري قزاز ويقول 75 عاما وانا اسعى لتقديم كل ما هو جديد لعملائي داخل معارضي والتي حرصت ان تكون منافسة للمعارض العالمية وحرصي دائما على تقديم كل ما هو جديد من عطور ومستحضرات تجميل و ااكسسوارات.

خلال مسيرتي حصلت على العديد من الجوائز والاوسمة ومنها وسام الفارس من الحكومة الفرنسية واليوم اردت ان اتوج مسيرتي بالشكل الجديد من عطر الورد الطائفي الطبيعي والذي أضعه بين ايديكم وذلك لمكانة الطائف الخاصة في قلبي مثل كل سعودي.

دائما ما كان عبير الورد الطائفي مصدر الهام لابتكار عطر جديد وهو ما حفزني لتصميم شكل جديد من عطر الورد الطائفي الطبيعي الخالص بتركيز جديد مناسب للجنسين ويسعدني تجربتكم للعطر داخل معارض قزاز.