شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع لليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 23:48

حققت 84 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أول من أمس ما يعادل 37 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 604.3 بليون ريال بخسارة 9.05 بليون ريال نستبها 1.48 في المئة.



وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد تراجع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 22 في المئة إلى 207 ملايين ريال في مقابل 264 مليوناً لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 47 في المئة إلى 8.6 مليون سهم، في مقابل 9.04 مليون لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 16 في المئة إلى 5177 صفقة في مقابل 6080 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الثالث على التوالي، وفقد أمس 1.67 في المئة من قيمته تعادل 178.75 نقطة هبوطاً إلى 10505 نقاط في مقابل 10684 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 2 في المئة.

ونتيجة تراجع الأسعار، استقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الحمراء، تصدرها مؤشر قطاع النقل الهابط بنسبة 2.86 في المئة إلى 2243 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 2.37 في المئة إلى 3018 نقطة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي ثالث خسارة نسبتها 1.67 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة الذي بخسارة نسبتها 1.62 في المئة إلى 3373 نقطة.

وحقق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري خامس أكبر خسارة نسبتها 1.61 في المئة إلى 18.82 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بخسارة نسبتها 1.54 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.29 في المئة إلى 3804 نقاط، تلاه مؤشر الخدمات بخسارة 0.84 في المئة.