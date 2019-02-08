شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 23:50

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.66 في المئة تعادل 9.29 نقطة، صعوداً الى مستوى 1418.10 نقطة في مقابل 1408.81 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر في 2019 الى 6.05 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.92 في المئة يعادل 7.79 نقطة الى 853.13 نقطة في مقابل 845.34 نقطة، لترتفع مكاسب المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 3.65 في المئة.



وارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 6.94 مليون سهم في مقابل 4.63 مليون بنسبة ارتفاع 50 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.74 مليون دينار في مقابل 1.28 مليون اليوم السابق بنسبة ارتفاع 36 في المئة، نفذت من خلال 87 صفقة في مقابل 89 صفقة بتراجع 2.25 في المئة.

وشهدت جلسة أمس، التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت أسهم 4 شركات، واستقرت أسعار 10 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 842 بليون دينار بزيادة 8.86 مليون دينار نسبتها 1.01 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره للبورصة بسيولة متداولة بلغت 1.53 مليون دينار بحريني، شكلت 88 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 52 صفقة.

وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.51 مليون دينار، نسبتها 87 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 5.04 مليون سهم، نُفذت من خلال 40 صفقة، وجاء سهم «جي اف اتش» ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 171 ألف دينار، نسبتها 10 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.62 مليون سهم.